POLITSEI PALUB ABI ⟩ Tallinnas Nõmmel jäi kadunuks kaks naist

Mai ja Riste liikusid eeldatavalt Nõmme keskusesse või Hiiu Rimi suunas ning neid piirkondi on lähedased koos politseiga ka kontrollinud, kuid paraku tulutult. Mail on kaasas ka telefon, kuid sellele helistades ei vasta keegi.

Mai on umbes 160 sentimeetrit pikk, tal on seljas tumepruun jope ja tumedad püksid. Ristel on arvatavalt seljas hele jope ja heledad püksid ning ta on 168 sentimeetrit pikk.