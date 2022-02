Dmitri viskab veidi nalja – «isegi igav on juba, kui vaikus liiga kaua kestab» -, aga tema ülejäänud kaaslased istuvad kaevanduse bussi oodates mornide ja väsinud nägudega. Väsinud sellepärast, et eelmisel öösel käis korralik pommitamine. Dmitri pidas ka «vaikuse» all silmas seda, et hetkel polnud kuulda miini- ega mürsuplahvatusi.