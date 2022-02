Putin teatas sõjalise operatsiooni alustamisest Donbassis

Putin väidab, et Venemaa Föderatsiooni tegevus ei ole seotud riigi huvidega Ukrainas, vaid sooviga «kaitsta end nende eest, kes võtsid Ukraina pantvangi». Tema hinnangul on operatsiooni eesmärgiks «demilitariseerida ja denatsifitseerida Ukraina».

«Nüüd mõned väga olulised sõnad neile, kellel võib tekkida kiusatus käimasolevatesse sündmustesse sekkuda: kes üritab meid segada ja veelgi enam ohustada meie riiki ja rahvast, peaks teadma, et Venemaa vastus on kohene ja viib sellistele tagajärgedele, millega te pole oma ajaloos kunagi silmitsi seisnud. Oleme valmis sündmuste igasuguseks arenguks. Kõik vajalikud otsused on tehtud. Loodan, et mind võetakse kuulda,» rõhutas Putin.