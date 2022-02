Kaja Kallas: vaba maailm peab koonduma Ukraina selja taha

Ta toonitas, et sõjal on rängad tagajärjed ning inimkannatused. Lisaks märkis ta, et Ukraina vajab Eesti tugevat moraalselt, poliitilist, majanduslikku ja sõjalist tuge. «Oleme sellel tumedal tunnil jätkuvalt mõtetes Ukraina rahvaga. Meie toetus teile on vankumatu,» lisas Kallas.