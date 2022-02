VIDEO ⟩ Kallas: meie kõige hullemad ennustused on tõeks saanud

«Meie kõige hullemad ennustused on tõeks saanud. Tõesti käibki sõda ja Putin seda üldse ei varja,» märkis peaminister. «Euroopas on alustatud suuremahulist sõda.»

«Olen olnud ühenduses ka Läti ja Leedu peaministritega, et me teeme seda koos. See tähendab, et NATO tasemel saab käivitada ka kaitseplaanid,» täpsustas Kallas.