Urmas Paet: Putini režiim viib ellu verist kuritegu Ukraina rahva vastu

Ta rõhutas, et Venemaa tuleb peatada: «Agressor tuleb rahvusvahelisel kogukonnal peatada. Ja see pole ainult Euroopa Liidu, USA ja teiste lääneriikide ülesanne. See on kõigi vähegi vastutustundlike riikide ülesanne. ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige Hiina ning sinna pürgiv India seal hulgas.»