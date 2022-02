Välisministeerium: Venemaa ja Valgevene tegevus ei jää vastuseta

Eile sõitis välisminister Eva-Maria Liimets koos Läti ja Leedu välisministritega Kiievisse, et näidata Ukrainale keerulises olukorras toetust. Seoses Venemaa täna alustatud suuremahulise sõjategevusega olid ministrid sunnitud oma visiidi katkestama. Minister ning teda saatnud inimesed on terved ja lahkuvad Kiievist Eesti poole.

«Täna öösel algas Venemaa laiaulatuslik sõjaline rünnak Ukraina vastu. Väga paljud inimesed ja riigid on pikka aega pingutanud, et seda ei juhtuks, aga nüüd on selge, et rünnaku vältimine polnud meist kellegi võimuses. Sõja, kannatuste, kaotatud elude ja purustuste eest vastutab ainult see, kes selle valede, ettekäänete, ähvarduste ja provokatsioonide abil esile kutsub,» lausus Liimets.