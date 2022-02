POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Harkivi külje all käivad ägedad lahingud

Tema sõnul on Harkivis avatud metroojaam, et inimesed saaksid sinna varju minna. «Linnavõimud tegelevad inimeste varustamisega - metroosse tuuakse vett, istepinke ja muud, et seal oleks võimalik kas või kuidagi olla,» rääkis naine.

Alla Fešenko märkis, et linnast välja viiv tee on paksult sõiduatosid täis - väga paljud üritavad Harkivist välja pääseda. «Maantee on täiesti umbes, ülekoormatud ja liiklus seal sisuliselt seisab. Samas on see väga ohtlik, sest nõnda võivad inimesed sattuda otsese tulistamise alla,» tähendas ta.