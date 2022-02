Lääneriigid lubavad lisaks hukkamõistule Putinile ka karme vastusamme

Peaminister juhatab kell 7.30 (Eesti aeg 9.30) ka kriisikoosolekut, et arutada vastust tänahommikustele kohutavatele rünnakutele Ukrainas, teatas Downing Streeti pressiesindaja.

USA: on aeg tõsta Vene valitsuse valutaset

Vahetult pärast seda, kui Putin teatas sõjaliste operatsioonide alustamisest Ukraina idaosas, teatas USA president Joe Biden avalduses, et teeb neljapäeval pöördumise USA üldsuse poole.

«Kogu maailma palved on täna õhtul koos Ukraina rahvaga, kui nad kannatavad Vene sõjaväe jõudude provotseerimata ja põhjendamatu rünnaku all. President Putin on valinud ettekavatsetud sõja, mis toob kaasa katastroofilised inimkaotused ja inimkannatused,» ütles Biden.

«Venemaa on üksi vastutav surma ja hävingu eest, mille see rünnak kaasa toob. USA ning tema liitlased ja partnerid reageerivad sellele ühtselt ja otsustavalt. Maailm võtab Venemaa vastutusele,» kinnitas Biden.

Demokraadist senaator Mark Warner sõnas, et president Biden on juba kehtestanud esialgse osa sanktsioonidest ning nüüd on aeg tõsta Venemaa valitsuse valutaset.

Austraalia teatas teisest sanktsioonidefaasist

Scott Morrison FOTO: LUKAS COCH

Austraalia kehtestas Venemaale «teise faasi» sanktsioone, mis on esimene samm uutest rahvusvahelistest meetmetest Moskva karistamiseks.

Peaminister Scott Morrison mõistis hukka Venemaa «ebaseadusliku sissetungi», teatades sanktsioonidest 25 isiku, nelja sõjaväevarustuse arendamise ja müügiga tegeleva üksuse vastu ning piirangutest neljale finantsasutusele.

Jaapan: rünnak kõigutab rahvusvahelise korra vundameti

Venemaa rünnak Ukrainale raputab rahvusvahelise korra aluseid, ütles Jaapani peaminister Fumio Kishida, mõistes sissetungi karmilt hukka.

Jaapani peaminister Fumio Kishida. FOTO: TORU HANAI

«Venemaa sissetung raputab rahvusvahelise korra vundamenti, mis ei luba ühepoolseid katseid status quo'd muuta,» ütles Kishida pärast julgeolekunõukogu koosolekut ajakirjanikele.

«Me mõistame Venemaa karmilt hukka. Me koordineerime oma tegevust rahvusvahelise kogukonnaga, seal hulgas Ühendriikidega, ja tegeleme sellega ruttu,» lisas ta.

Itaalia peaminister: töötame viivitamatu vastuse kallal

Itaalia peaminister Mario Draghi ütles, et Euroopa ja NATO töötavad viivitamatu vastuse kallal.

«Itaalia valitsus mõistab hukka Venemaa rünnaku Ukrainale. See on õigustamatu. Itaalia on sel dramaatilisel hetkel Ukraina inimeste ja institutsioonidega,» ütles Draghi.