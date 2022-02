GALERII ⟩ Võidusamba jalamile asetati iseseisvuspäeva puhul uhked pärjad

Peaminister Kallas pidas pärgade asetamise tseremoonial kõne, milles sõnas, et Eesti kuulub vabade riikide perre ning me oleme valmis seisma ka nende eest, kelle vabadust tahetakse ära võtta.

«Eestimaalased uskusid, et võimalus elada vabas ja meie endi kujundatud Eestis on võitlust ja suremist väärt. Meie rahvas suutiski näiliselt võimatut – me saime vabaks,» kirjeldas ta.

Kallase sõnul seatakse just õigust vabadusele ja õigust iseenda teed valida hetkel kahtluse alla Ukrainas ning Venemaa sõjategevus Ukraina vastu näitab selgelt, kui kõrge on vabaduse hind.

«Eesti kuulub vabade riikide perre ja on alati valmis end kaitsma. Eesti seisab ka nende eest, kelle vabadust tahetakse praegu ära võtta,» kinnitas peaminister. Kallas rõhutas muu hulgas, et Eesti on täna kaitstum kui kunagi varem ning selle eest peame me tänama oma sõpru ja liitlasi, kes seisavad vankumatult Eesti kõrval.