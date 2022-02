Eesti jalgpallur Ukrainas: praegu hakkasid just sireenid tööle, enam autod ei liigu

Ukrainas viibiv Eesti jalgpallur Mihkel Ainsalu on teel Kiievist Eestisse, kuid pealinnast lahkumine on muutunud aeganõudvaks. «Kuue tunniga olen kaubikuga liikunud maksimaalselt 15 kilomeetrit ja praegu hakkasid just sireenid tööle ja enam autod ei liigu. Inimesed on autodest lahkunud,» ütles Ainsalu Kuku raadiole ja lisas: «Lihtsalt öeldes, suur kaos on siin.»

Ainsalu märkis, et osad inimesed on otsustanud ka linna tagasi sõita, kuivõrd linnast väljumine on keeruline. Millal on lootust Ukrainast tulema saada? «Ausalt öeldes ei oska öelda. Vaatab hetk korraga,» lausus Ainsalu.

Lisaks viibivad riigis ka Ukraina kõrgliigas mängivad Eesti koondise mängijad Joonas Tamm, Bogdan Vaštšuk ja Vladislav Kreida, kes andsid samuti teada, et on teel tagasi Eestisse, vahendas BNS.

Eesti Jalgpalli Liit on kõigi mängijatega ühenduses ja saanud kinnituse, et Eestisse proovitakse tulla esimesel võimalusel. Mängijate sõnul on ummikud riigist lahkumiseks suured ja kütuse saamisega tõrkeid. Praeguse plaani järgi proovivad nad Lääne-Ukraina kaudu jõuda Poolasse ja sealt edasi sõidetakse Eestisse.