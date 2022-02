Balti sotsiaalministrid kutsuvad organisatsioone suurendama Ukrainale pakutavat humanitaarabi

Ühtlasi rõhutasid nad, et Balti riigid annavad endast kõik, et olla valmis hätta sattunud Ukraina kodanike vastuvõtmiseks ning vajaliku abi, toidu, majutuse ja psühholoogilise toe pakkumiseks.

«Kutsume kodanikuühiskonda ja rahvusvahelisi organisatsioone suurendama Ukrainale pakutavat humanitaarabi. Meie olulised partnerid, kes pakuvad tuge abi vajavatele inimestele Ukrainas on: Rahvusvaheline Punane Rist (International Committee of the Red Cross), Order of Malta Relief Organisation, Caritas, Save the Children International, The Global FoodBanking Network,» loetlesid ministrid teates.