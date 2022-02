REPORTAAŽ ⟩ Pidupäeva hommik erakorralise meditsiini keskuses. «Rahulik? Seda sõna ei tohi siin kunagi kasutada.»

Ta on väga vapper ega oiga üldse – või siis on talle ehk juba antud midagi neist valgetest kappidest seina ääres. Naloxon, Atropin, Oxytocin, teatavad musta markeri hoogsad jooned kapiustel. Mis ei päästa elu, võib vähemasti teha nii, et valu mõneks ajaks kaob.

​Siin on vaikne ja siin ei räägita poliitikast, vaid vaadatakse hoopis vahetuste graafikuid (valveid on nii 12- kui ka 24-tunniseid) ning õnneks on tööjõuga nüüd veidi vähem probleeme kui siis, kui korraga oli koroonaga rivist väljas kümme erakorralise meditsiini osakonna meedikut. Ohutusprotokollid on olemas: kõigil patsientidega vahetult kokku puutujail on peas respiraatorid ning kui saabub haige, kelle sümptomid – näiteks palavik, näiteks hingamisraskused – viitavad Covid-19-le, tehakse saabudes kohe kiirtest. Mitte muidugi siis, kui inimese hingamine on seiskunud või kui triaaži käigus otsustatakse, et elu võib katkemisohus olla juba mõne minuti jooksul, kuid muidu kolksub uks sildiga «Isolaator» üsna sageli.