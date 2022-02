Kaja Kallas: rünnak Ukrainale saab karistatud

«Eile ärkasime täiesti uues maailmas. Reeglitepõhine maailmakord on seatud Kremli poolt kahtluse alla ning peame kõigi vahenditega selle vastu seisma,» sõnas peaminister Kaja Kallas Brüsselis pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist.

«Olukord Ukrainas on südantlõhestav. Rünnak iseseisva riigi vastu on mõistusevastane ja vastuvõetamatu. Eesti ja Euroopa Liit mõistavad üheselt ning täielikult hukka rünnaku Ukraina vastu ja seetõttu karistame agressorit karmide sanktsioonidega. Seisame ja tegutseme ühtselt: ettevõtete, poliitikute ja nende lähedaste sanktsioneerimine on mõeldud nii karistama, heidutama uute rünnakute ärahoidmiseks kui ka nõrgestama ründajaid,» märkis peaminister.