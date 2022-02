VIDEO ⟩ Ukrainlanna Moskvas: mu Kiievis elav ema juba jätab minuga hüvasti...

«Kui te kirjutate mulle sõnumeid, et nii peabki ja kõik on õigesti, siis mul tõusevad juuksed õudusest püsti,» kirjutas suunamudija. «Mulle on tähtis üks – inimelud. Aga nahavärv, rahvus?!?! Te tõesti... Kas see omab tähtsust?» lisas Stetseviatka.

«Praegu häirivad mind selles olukorras enim Instagrami blogijad, kes toetavad... Ma ei hakka ütlema, keda ja mida... Nad ütlevad, et see on normaalne. Ma olen šokeeritud, te olete nii lollid, et sõja arvelt tõstate enda Instagrami külastatavust ja et teid laigitakse. Kas te oma peaga mõtlete üldse, et mis toimub? Mis vahet, kes ja mida ja millal...» rääkis Stetseviatka.

Ta lisas, et ta ema on kohutavas seisus, samuti kasuisa ja 16-aastane vend. «Ema juba jätab minuga hüvasti. Et te saaksite aru, millises seisus on minu pere ja sõbrad Kiievis. Ma palun jumalat, et see kõik lõppeks. Inimesed ei saa isegi välja sõita, sest ummikud on nii suured. Kõige hullem on see, kui sa ei saa oma perekonda aidata. Mul peale perekonna ei ole mitte kedagi,» rääkis suunamudija nuttes.