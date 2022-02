Meelis Oidsalu: Eestil on moraalne kohustus Bideni pealesurutud konsensust vaidlustada

«Kui NATO nägi alust sekkumiseks Lähis-Idas, aga Euroopas vaatab sisuliselt pealt olukorda, mis varsti kardetavasti meenutab Balkani genotsiidi, siis võib see olla ühtlasi NATO strateegilise marginaliseerumise algus. Lääs ja Venemaa on sõlminud mitte-nii-vaikiva kokkuleppe, et Venemaa võib Ukraina sõjaliselt vallutada, võib pommitada tsiviiltaristut, ilmselt üritatakse tappa ka demokraatlikult valitud riigipea Zelenskõi,» kirjutab Oidsalu.

«Seda kokkuleppet ei ole leia ühestki salaprotokollist, see tuleb kaasa Lääne tegevusetusega kõikide muude jutupunktide ridade vahelt,» lisas Oidsalu.

Ta rõhutab, et sanktsioonid jäid mitu kuud hiljaks. «Ja see «kõigi sanktsioonide ema» on lahjem kui nende vallandamisele eelnenud jutupunktid arvata lubasid ja see paatos, millega väidetakse, et «Venemaad karistati», ei kanna. Venemaa on sanktsioonidega arvestanud, need tulid isegi võib-olla hiljem, kui nad arvasid,» selgitas Oidsalu.

Ta toonitas, et see on osa nende eelarvestatud operatsioonikulust, mitte karistus. «NATO ei ole ainult Ameerika Ühendriigid ja Eestile on Ukraina piisava sõjalise abita jätmine praegu tõenäoliselt eelmäng millegi meid märksa otsesemalt ja julmemalt ohustava suhtes kui põgenikevool Ukrainast. Seda arvestades on Eesti valitsusel moraalne kohustus tõstatada artikkel 4 kõneluste käigus Ukraina sõjalise abistamise teema,» kirjutas Oidsalu.