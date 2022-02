VIDEOD JA GALERII ⟩ Kiievi elanikud on õhurünnakute eest varjunud Maidani metroojaama

«Maidanil on vaikus ning raporteeritud plahvatustest pole mingit märki. Samuti on vaikne valitsuskvartalis,» lükkas Postimehe Kiievis viibiv ajakirjanik Jaanus Piirsalu ümber rahvusvahelises meedias kajastatud väited. «Metrood ei ole seisma pandud.»

Piirsalu kirjeldas, et kesklinnas rahaautomaadist sularaha välja võtnud kohaliku elaniku väitel annab masin nüüd korraga välja maksimaalselt 100 grivnat ehk 3 eurot. Veel eile sai välja võtta korraga kuni 4000 grivnat (ligi 120 eurot).

Fotograaf Dmitri Kotjuh kirjeldas, et inimesed on hajutatult metroojaamas. Lapsi hoitakse perekondade juures. «Inimesed otsivad omaette nurka ning paigutavad ennast hajutatult. Metroo on tasuta, paljud sõidavad rongiga. Pommiähvarduse ajal metroo ei sõida,» lisas Kotjuh.

Metroojaamas intervjueeris Piirsalu perekonda, kes on maa all juba teist ööpäeva. «Meile ei anta mitte midagi, kõik on enda taskust. Me ei saa siin süüa teha, kõik on kuivtoit,» lausus pereisa Dmitrii.

Õhtuti toovad ametnikud kuuma vett. «Neil on siin metroojaamas võimalik kutsuda valvetöötaja, kes juhatab sind vetsu. Aga enne komandanditundi saab ka üles vetsu minna,» kirjeldas Dmitrii ja lisas, et hommikuti on vetsujärjekord.

Vaata täispikka videointervjuud, kus on ka pildid sellest, kuidas öösiti metroojaamas magatakse.