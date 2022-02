Tšornobõli tuumajaama ümber kasvas järsult kiirgustase

«Ukraina Riiklik Tuumainspektsioon andis ametlikke kanaleid pidi Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) liikmeile teada, et Tšernobõli eritsoonis on suurenenud osadel aladel gammakiirguse doosikiirus, suurenemise hinnanguliseks põhjuseks võib olla ülemise pinnasekihi segipööramine, mis on tingitud märkimisväärse hulga raskete masinate/sõjaväemasinate liikumisest,» kommenteeris Eesti keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Teet Koitjärv reede pärastlõunal. «Praegu on neid andmeid võimatu kontrollida, sest ala on okupeeritud ning seal toimub sõjategevus.»