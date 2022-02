VIDEO ⟩ Kolme lapse ema: mu lapsed on seal, kus praegu pommitatakse

«Mul on kolm last seal, kus praegu pommitatakse. Mu lapsed on kodulinnas Harkivis. Ma palun Putinit, palun lõpetage sõda. Ma ei pääse enam oma laste juurde – selle sõja tõttu,» anus Postimehega rääkinud Ida-Ukrainast pärit naine.