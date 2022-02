Kiievi politoloog: on näha, et Putini miinimumeesmärk on vallutada Kiiev

Mis on teie meelest Putini eesmärk praegu, vallutada Kiiev või okupeerida kogu Ukraina?

Miinimumeesmärk on vallutada Kiiev ning kas sundida (Ukraina president) Zelenski kapituleeruma, kusjuures avalikule ja alandavale kapituleerumisele, või siis lihtsalt panna vähemalt Vene lipp püsti keset Kiievit. Ükskõik kus, kas Lavras (Ukraina tähtsaim kirik-klooster) või Bankovajal (seal asub Ukraina presidenti ametihoone). Just sellepärast kõlavadki need Peskovi (Vene presidendi kõneisik) avaldused sellest, et justkui Ukraina juhtkond on valmis kapituleerima ning arutavad juba neutraliteedi kuulutamist jne.

Maksimumeesmärk on hävitada täielikult Ukraina riiklus, sellisel kujul nagu see tekkis 1991. Aastal. See on 2014. Aastal alanud protsessi järgmine faas. Me ei tea, mismoodi Putin seda tahab teha. Kas eraldada Ukrainas see pool, kus elab enamuses venekeelne elanikkond või midagi muud.

Arvestades (21. veebruaril toimunud) Putini teleesinemise stiili ja emotsionaalsust, on täiesti selge, et ta vihkab Ukrainat, ta ei võta Ukrainat kui iseseisvat ja sõltumatut riiki. Ta peab seda ajaloo veaks. Ta tahab selle purustamist.

Kas on võimalik, et Zelenski on juba nõustumas näiteks Ukraina neutraliteediga? (Praegu on Ukraina põhiseaduses kirjas, et Ukraina eesmärk on saada NATO liikmeks.)

Zelenski seda veel ei kinnita. Teda võivad selles veenda mõningad Lääne partnered. Rahu nimel, nagu see oli 2008. aastal Gruusias.

Aga kas Putin jääb üldse enam sellega nõusse, kui Ukraina kuulutab end ametlikult neutraalseks?

Asi on ju selles, et Putin ei saa kuidagi aru, et asi pole ju Zelenskis ega selles, et millega tema on nõus. Ta ju leppis kokku (Ukraina eelmise presidendi) Porošenkoga Minski kokkulepetes (käisid Donbassi sõja kohta) ja kas neid täideti? Ei. Asi on selles, et kuidas võtab mistahes kokkulepet Ukraina ühiskond. Putin ei mõista Ukrainat, Ukraina ühiskonna meeleolusid. Varem oli Ukraina ühiskond suunatud Lääne-suunalisele arengule, aga nüüd on sellele lisandunud Putini vihkamine. Peale seda, mida me kõik praegu üle elame, see on üks suur vihkamistunne Putini vastu. Tema vihkab Ukrainat, meie vihkame Putinit. Ta ei suuda kunagi hoida kontrolli all kogu Ukrainat, see pole reaalne. Jah, ta võib võtta kontrolli alla osa riigist. See on põhimõtteliselt võimalik. Tema ettekujutus tuleb jõuga kukutada Ukraina praegune võim ning relvaähvardusel sundida kokkulepetele nagu toimus sisuliselt 2008 aastal Gruusias. Aga te ei suuda aru saada Ukraina ühiskonna jõudu. See mis praegu toimub, pole kaugeltki finaal, vaid episood Venemaa ja Ukraina vastasseisus.

Millised valikud on praegu üldse Zelenskil?