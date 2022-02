Kallas tegi erakonnajuhtidele pingete vähendamiseks ettepanekud

Kaja Kallas. FOTO: Stenbocki maja

«Kutsusin täna Stenbocki majja kohtuma riigikogu erakondade juhid. On olnud niigi rasked kaks aastat ja peame mõtlema eeskätt oma inimestele. Rünnak Ukrainale mõjub inimlikult väga raskelt. Ees seisavad väga pingelised ajad ja on äärmiselt oluline, et me ise siseriiklikult ei tekita poliitilisi pingeid juurde. Poliitikute käitumine mõjutab ka inimeste meeleolu ja turvatunnet. Meie kohustus on tagada Eesti inimestele stabiilne ja tasakaalus keskkond ning meie vastutus on jääda rahulikuks ja vältida asjatuid lisapingeid ühiskonnas,» ütles peaminister.

«Samuti on väga oluline teha koostööd küsimustes, mis puudutavad Eesti riigi julgeolekut. Kuigi me teame, et praegu ei ole Eesti julgeolekule sõjalist ohtu, peame valmis olema väljastpoolt tulevateks hübriidohtudeks, valeinfo kampaaniateks ja ka provotseerimiskatseteks,» jätkas Kallas.

Erakonnajuhtidele tehti järgmised ettepanekud: Kallas lubas, et Covidi tõend kaotatakse kohe, kui haiglate olukord seda võimaldab. «Tegin erakonnajuhtidele ettepaneku, et hoidume vähemalt märtsikuu jooksul lisapingete tekitamisest sel teemal.» «Tegin erakonnajuhtidele ettepaneku mitte tekitada poliitilist konflikti Ukraina sõjapõgenike teemal, vaid hoida poliitilist konsensust, et Eesti aitab neid inimesi, kes Putini sõja eest põgenevad.» «Tegin erakonnajuhtidele ettepaneku hoiduda pingete õhutamisest erinevate Eestis elavate rahvusgruppide vahel.» «Tegin erakonnakonnajuhtidele ettepaneku, et erakonnad võiksid välja töötada oma ettepanekud laiema riigikaitse tugevdamiseks ja neid võiks ühisosana käsitleda eelarve tegemise raames.»

«Ma ei eelda, et opositsioon ei kritiseeriks valitsuse tegevust, vaid minu üleskutse on hoiduda poliitiliselt konstrueeritud konfliktidest seal, kus seda pole vaja, ja teha koostööd seal, kus see on Eesti riigi ja Eesti inimeste jaoks hädavajalik,» rõhutas Kallas.

Tänasel kohtumisel erakonnajuhtidega valitses üksmeel, et pingeid on vaja ja ka võimalik vähendada. Erakondade juhid võtsid kohtumise järel mõtlemisaega, kuidas seda oleks võimalik teha, koos püütakse regulaarselt samasuguses usalduslikus õhkkonnas ka edaspidi neid küsimusi arutada. «Loodetavasti sünnib sellest ka rohkem erakondade ja maailmavaadete ülest üksteisemõistmist, sest meie inimeste heaolu ja ühiskonna turvalisus on esmatähtis,» lisas Kallas.