FOTOD JA VIDEO ⟩ Ime läbi raketirünnakus ellu jäänud naine: mu pea kohal rõdul plahvatas. Ma ei tea, mis mind päästis

«Hoiatati, et tuleb pommitamine ja peab ennast varjendisse peitma. Aga mul suri mees, sellest on seitse päeva möödas. Ma jäin koju. Lihtsalt magasin magamistoas,» rääkis Jelena.

«Kusagil ei ole elada. Käib sõda. Sõda on kõige hullem, mis võib inimese elus olla. Inimesed on loodud selleks, et armastada, ja armastada tsiviliseeritult. Tsiviliseeritult – seaduste järgi. Ei ole seadusi, vaid on pori ja pori teevad teatud inimesed...» ohkas ta juba nuttes. Ta ütleb, et inimesed peaksid oma mõistust kasutama ja õiget tsivilisatsiooni ehitama.