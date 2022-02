REPORTAAŽ ⟩ Parim kuklike kogu linnas

Põhjamaa pimeda ja külma ­talve muudavad veidike talutavamaks küpsetised. Rootsis teatakse seda hästi ning terve see karm aastapool, mil päike käib aina madalamalt ja peitub ka siis sageli pilvede taha, on täidetud rituaalsest koogiküpsetamisest otsekui saiake rosinatest.

Oktoober on teisel pool Läänemerd suuresti kaneelisaiakuu ning 6. novembril mälestatakse kuulsat kuningat temaatilise koogiga Gustav Adolfsbakelse, kuid juba päev hiljem kargab taldrikuile rammus ja šokolaadine kladdkaka ning 14. november on pühendatud maasika- ja mandlimaitselisele juustukoogile. 22. november on Rootsis traditsiooniliselt Taani saiakeste päev ja 13. detsember annab ahju- ja eluõiguse kuldsetele ja safranihõngustele lussebulle’dele ning siis tulevad juba piparkoogid. Nii Rootsis kui ka Eestis.