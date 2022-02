Kaja Kallas NATO tippkohtumisel: Ukraina vajab kiiresti meie abi

«Venemaa rünnak Ukraina vastu on rünnak demokraatia vastu. Ukraina vajab täna maksimaalset poliitilist, majanduslikku ja sõjalist tuge, samuti humanitaarabi,» ütles peaminister Kaja Kallas, kes kutsus täna video vahendusel toimunud alliansi riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel NATO liitlasi leidma võimalusi, kuidas toimetada kõik vajalik Ukrainasse olukorras, kus Ukraina tugevusest sõltub Euroopa stabiilsus.

Kohtumisel nenditi, et Venemaa agressioon Ukraina vastu on tõsiseim oht euroatlantilisele julgeolekule viimasel kümnendil. Venemaa on rikkunud rahvusvahelist õigust ja astunud kõrvale diplomaatilise lahenduse otsimisest.