«Sel kriitilisel hetkel tuleb vankumatult seista ukrainlaste eest ja näidata, et nad on osa meist, eurooplastest. Praegu saame oma tegudega näidata, et Ukraina kuulub Euroopasse ning seetõttu tuleb anda ka Ukrainale selge perspektiiv ELiga ühinemiseks,» lisas president Karis.

Eesti riigipea tõdes, et Venemaa juhtkonna kavatsus on ilmne: rajada Euroopasse taas raudne eesriie, mida ei saa aga lasta juhtuda mitte mingil tingimusel. Ta lisas, et Ukrainas toimuv peab olema lakkamatult tähelepanu fookuses ja tuleb osutada kiiret poliitilist, majanduslikku ja praktilist abi. Otsustavas ühtsuses tuleb Venemaa suhtes kiirelt kehtestada kõige karmimad sanktsioonid ning kohelda Venemaad sellena, mis ta on - agressor.