Oidsalu: Lääs peaks jõustama Ukraina suuremate linnade kohal õhu- ja raketikaitsetsoonid

«Ukraina on olnud väga tubli, ukrainlased sõdivad mitte enda, vaid Euroopa eest ja selle nimel, et see oleks Putini viimane sõda. Aga nad ei pea üksi vastu, sest Kremlis on praeguseks ilmselt juba käivitatud paanikaplaanid ning uued ja võikamad rünnakud on tulekul,» kirjutab Meelis Oidsalu.

Tema sõnul on Vene väed demoraliseerunud ja seda ohtlikumad tsiviilelanikkonnale. Ta lisas, et juba praegu seisab Euroopa silmitsi ühe oma ajaloo suurima sõjakuriteoga ja ka humanitaarkatastroofiga. «Lääneriikidel on viimane aeg seda katastroofi ennetada sõjaliste vahenditega, mis ei oleks ründavad, vaid puhtalt kaitsva iseloomuga. Paljud tsiviiltaristuobjektid, sh haiglad, on saanud pihta vene raketilöökidega. See pole enam sõda, see on juba praegu midagi hullemat,» lausus Oidsalu.

«Ja selle hullema eskaleerumise ärahoidmiseks on viimane aeg saata Kiievisse ja muudesse ka sõjaliselt rünnaku all olevatesse Ukraina linnadesse õhutõrje- ja raketikaitsesüsteemid humanitaarmissiooni teostama tsiviilelanikkonna kaitseks,» leiab ta.

Oidsalu tõi näiteks, et Süürias seda tehti. «Miks ei tehta Ukrainas? Lääneliitlastel pole neid võimeid ülearu palju, aga need on olemas. Ka Türgi kaitseks kasutati nt Saksa Patriot-raketisüsteeme, loomulikult on neid USA-l ja veel mõnel teisel liitlasel,» kirjutas ta.