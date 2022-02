Liimets: Eesti on sel nädalal andnud Ukrainale kiireloomulist humanitaarabi

Olulise teemana käsitlesid välisministrid sõjaga kaasnenud humanitaarkriisi ja sõjapõgenike halvenevat olukorda. EL on käivitamas elanikkonna abistamise mehhanismi, et aidata ühiselt kanda piiriäärsetele liikmesriikidele langevat koormat.

«Ukrainas on pidanud sajad tuhanded inimesed oma tavaelu katkestama ning otsima varjupaika pommide ja raketilöökide eest. Paljud neist püüavad saada Ukrainast välja ja põgeneda lääne poole ning meie kõigi kohus on olla sõjapõgenikega tegelemisel Poolale ja teistele piiriäärsetele riikidele toeks. Samuti jätkame aktiivselt konsulaarabiga, et meie oma inimesed saaksid turvaliselt naasta Ukrainast Eestisse,» sõnas Liimets.

Välisminister kinnitas, et Eesti toetus Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele on vankumatu. «Me seisame Ukrainaga ja Ukraina eest nii sõnades kui ka tegudes. Lisaks sanktsioonidele ja abile ELi tasandil on Eesti sel nädalal andnud Ukrainale kiireloomulist humanitaarabi sõjaolukorras inimkannatuste leevendamiseks ning kaitseministeerium valmistanud ette abipaketi Ukraina kaitsejõududele meditsiinivahendite, tankitõrjekahurite, laskemoona ja muu vajaliku varustusega. Oleme valmis Ukraina abivajadustele kiirelt reageerima, et aidata neil oma riiki ja rahvast kaitsta,» ütles Liimets.