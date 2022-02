Tallinna linnavolikogu neli fraktsiooni esitasid avalduse Ukraina toetuseks

Nelja erakonna, Eesti 200, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Reformierakonna ja Isamaa poolne ettepanek kokku kustuda erakorraline volikogu istung on tingitud Vene Föderatsiooni alustatud agressioonist Ukrainas.

«Nelja erakonna avaldus Ukraina toetuseks koos otsuse eelnõuga asjadest, milles Tallinn saab pakkuda praktilist abi sõjapõgenikele ja Ukraina kogukonnale on just see, mida üks Euroopa pealinn ja Kiievi sõpruslinn peab tegema. Pakume lisaks välja hädavalikud sammud Vene Föderatsiooni mõju vähendamiseks pealinnas, alustades linnapea eestveetava Kremli mõjuvälja laiendava venekeelse totaalse etteütluse lõpetamisest ning Tallinna ja Moskva koostööleppe ülesütlemisest,» sõnas Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Isamaa fraktsiooni esimees Urmas Reinsalu lisas omalt poolt, et Eesti pealinn peab toetama Venemaa sõja ohvriks langenud Ukraina rahvast ja tegutsema tõhusalt selle nimel, et rahvusvahelised omavalitsuste ühendused looksid Ukraina omavalitsuste toetusvõrgustiku. Meie kodulinn seisab rahu ja Ukraina poolel ja on vastu Venemaa agressioonile ja sõjale. Kõige olulisem on kutsuda erinevatest rahvustest linnaelanikke koostööle, et tõrjuda Vene agressiooni.

«Tallinn kui Eesti Vabariigi pealinn peab andma oma panuse ja igakülgse toetuse iseseisva Ukraina toetuseks võitluseks agressoriga. Putini Venemaa on oma propaganda valedele tuginedes rünnanud demokraatlikku riiki Euroopa südames. Esitatud avaldus on vajalik, et sellel keerulisel ajal oleksime ühiselt paljukannatanud ukraina rahvale toeks,» sõnas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Mart Kallas.

«Eesti peab sõtta sattunud Ukrainale osutama igakülgset abi ja siin on oma roll mängida ka Tallinnal. Eriti arvestades asjaolu, et Kiiev ja Odessa on Tallinna sõpruslinnad,» ütles Eesti 200 fraktsiooni liige Margus Tsahkna.

Neli erakonda teevad ettepaneku esimesel võimalusel hiljemalt neljapäeval, 3. märtsil korraldada Tallinna linnavolikogu erakorraline istung ning kutsuvad ka sotsiaaldemokraate ja Keskerakonda esitama oma ettepanekuid avalduse ja eelnõu teksti, et selle saaks vastu võtta võimalikult laiapõhjalise toetusega.

Avalduse tekst Tallinna linnavolikogu avaldus Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu Mõistame karmilt hukka Venemaa Föderatsiooni poolt Ukraina vastu suunatud agressiooni, vägede viimise Ukrainasse ja okupeeritud piirkondade ebaseadusliku tunnustamise. Venemaa Föderatsiooni poolt käivitatud ulatuslik sõjategevus Ukrainas on kuritegu rahu vastu ning vastuolus inimõiguste, rahvusvaheliste kokkulepete ja ÜRO hartaga. Toetame nüüd ja tulevikus Ukraina rahva õigust ise oma vabal tahtel määrata enda tulevik. Peame oluliseks Ukraina inimeste toetamist igasuguse võimaliku abiga, et leevendada agressiooni tagajärgi. Oluline on pakkuda humanitaarset abi Ukraina elanikele, kes on puudutatud sõjategevusest. Tallinna linnavolikogu kutsub üles kõiki omavalitsusi ja organisatsioone pakkuma kõikvõimalikku abi Ukraina rahvale, sh ka peavarju ja meditsiinilist abi. Tallinna linnavolikogu kutsub üles ka teisi pealinnasid ning omavalitsusi mõistma hukka Venemaa Föderatsiooni agressiooni Ukraina vastu. Teeme ka üleskutse lõpetada kõik suhted ja koostöölepped Venemaa juhtimisotsustega seotud või sellest olulist kasu saavate isikutega. Mõistame hukka igasuguse valeinformatsiooni levitamise, sõjapropaganda ja rahvusliku vihkamise meediakanalites. Eesti riik ja operaatorid on astunud samme, et tõrjuda eetrist Kremli sõjapropagandat, vihkamist ja väärinfot edastavad kanalid. Tallinna linnavolikogu toetab seda ja kutsub kõiki hoiduma mistahes võimaluste loomisest, kontaktidest isikutega kes aitavad taastoota Kremli mõjuvälja. Tallinna linnavolikogu avaldab üksmeelselt kindlat toetust Ukraina rahvale, selle suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Ukrainal on suveräänse riigina õigus määrata ise enda julgeolekupoliitika ja rahva tulevik