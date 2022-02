Eesti sulgeb oma õhuruumi Vene lennukitele

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE) kommenteeris Postimehele, et Eesti liitub Poola initsiatiiviga ning keelab kõigil Venemaa lennuettevõtetel meie õhuruumi kasutamise. «Koostame vastavasisulise otsuse ettepaneku, mille järel on plaan sulgeda Eesti õhuruum Venemaa lennuettevõtetele,» lausus Aas ja lisas, et kutsub üles ka oma Balti kolleege tegema sama, et lõigata Venemaa ära Euroopa lennuruumist.