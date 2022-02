Kiievi vabatahtlikud: saatke palun meile automaate, killuveste ja kiivreid!

Kõik, kellega Postimees kogunemispunktis rääkis, kinnitasid, et enam kõrgemat tahet ja soovi kaitsta kodumaad ei saa olla. Kui nad saavad relvad, siis on Vitali sõnul nende ülesanne jäädagi kaitsma nende oma elurajooni.

Vitali sõnul hoidis ta viimati automaati käes üle 20 aasta tagasi ajateenistuse ajal, aga ometi ta ei kõhelnud tulla. «Kui istud kodus ja ei tea mida teha, nii on palju raskem, kui saaks relvad ja sul on konkreetne ülesanne, kuidas meie kodusid kaitsta,» rääkis ta.

Vitalil oli konkreetne sõnum Ukrainasse tunginud Vene sõduritele: «Vene sõdurid, enne kui tulete meie maale, pange endale seemed taskusse, et hiljem oleks vähemalt näha, kuhu me teid matame!»

Peaaegu kõigil suurematel ristmikel Põhja-Kiievis kaevatakse kaevikuid ja seatakse üles raskerelvi. Kaevikute kaevamisel aitavad sõdureid korralik tehnika ja ka paljud tavalised inimesed. See ainult tugevdad Kiievis muljet, et see on juba Ukraina rahva totaalne sõda Vene presidendi Vladimir Putini ja tema armee vastu.