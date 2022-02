Kaitseväe luurekeskuse ülevaade: võib oodata meredessanti Odessale

Viimase 24 tunni jooksul on jätkunud Vene Föderatsiooni (VF) relvajõudude tulelöögid kogu Ukraina (UKR) territooriumi pihta. Rünnatud on sõjalist taristut, kuid varasemast rohkem on löögid tabanud tsiviiltaristut, mis on toonud kaasa kasvavad kaotused Ukraina tsiviilisikute seas.

Sarnaselt eelneva ööpäevaga püsib siiski Ukraina relvajõudude vastupanu kõigis VF rünnakusuundades. Ukraina väed on edukamad VF relvajõudude rünnakute tõrjumisel eelkõige riigi kirdeosas. Võrreldes eelneva ööpäevaga on nii Ukraina kui ka VF relvajõudude kaotused kasvanud, tulenevalt jätkuvalt intensiivistuvast lahingutegevusest ning kaudtulevahendite laialdasemast kasutamisest.

VF relvajõudude maismaaüksused jätkavad pealetungi kõigist alustatud suundadest, enim on edenetud Kiievi suunal ning Krimmi suunast on hargnetud mitmesse erinevasse rünnakusuunda. VF kasutab jätkuvalt Valgevene territooriumi üksuste koondamiseks ja sealt rünnakute läbiviimiseks ning jätkub üksuste juurde toomine Valgevenest.

VF relvajõudude logistikal on probleeme. VF sõdurid rüüstavad poode ja otsivad kohalikest tanklatest kütust. Seda on märgatud Idas Kontopi kui ka lõunas Melitopoli asulates aga ilmselt toimub sama ka mujal.

Kiievi pealtungi suunal:

VF relvajõudude rünnakud ja tulelöögid on olnud aktiivseimad Kiievi suunal. Kiievi põhja- ja loodesuuna eeslinnades tõrjuvad Ukraina üksused VF vägede edenemist. Kiievi suunas liikuvatest Vene vägedest on osad kesklinnast umbes 50km kaugusel. Samas on mingid elemendid (tõenäoliselt luure- või eriüksused) jõudnud kuni Maidani väljakuni kus UKR väed nad tagasi lõid. VF üksused on kasutanud diversioonide läbiviimiseks UKR relvajõudude vormiriietust.

Täna hommikul varajastel tundidel on VF alustanud õhudessanti Kiievist loodesse jäävas Vasylkiv piirkonnas kus UKR relvajõudude poolt lasti alla 1-2 lennukit IL76. Lahingud Vasylkivi pärast jätkuvad.

Ukraina võimude teatel teevad tsiviilriietes diversandid Kiievi korrusmajade katustele punaseid markeeringuid, sihistamaks Vene üksustele dessandi või pommitussihtmärke.

See viitab et, VF juhtkond tõenäoliselt ei ole rahul sõjalise kampaania edenemisega, seega on suur oht valimatule pommitamisele, millega kaasnevad oluliselt suuremad kahjud.

Põhja pealtungi suunal:

Selleks et rünnata Kiievi mitmest suunast on Vene soomusüksused avanud uue liikumissuuna – Tšernihivt.

UKR relvajõud on stabiliseerinud joone Sumõ-Konotop-Ohtõrka. VF relvajõud ei ole suutnud sellest joonest läbi murda. Nimetatud linnad on käinud käest kätte mitmeid kordi.

Ida pealetungi suund:

Harkovi linna on juba päevi pommitaud. Tõenäoliselt üritatakse linn nüüd isoleerida see ümber piirates, et pealetungiga jätkata.

Lõuna pealtungi suunal:

Hersoni piirkonna võimud teatasid, et on kaotanud kontrolli linna sissepääsu üle ja Vene üksused on linna sisenemas. Herson on tõenäoliselt langenud. Mariupol on endiselt Ukraina üksuste kontrolli all, kuid linna rünnatakse mitmest suunast. Eile õhtul alustai Azovi merelt meredessandiga ning maabumisjärgselt rünnati ida suunas Melitopoli peale, eesmärgiga UKR üksused linnas sisse piirata, mis sealt edasi annab võimaluse liikuda Mariupoli peale. Melitopoli vallutada ei ole suudetud aga samas ei kontrolli kumbki osapool tõenäoliselt linna.