POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Väike näide kiievlaste kaitsetahtest – ülim tähelepanelikkus

Mind peatati täna Põhja-Kiievi magalarajoonides nii palju, et mul läks arvepidamine sassi. Kui algul küsisid ristmikel, kus kaitserajatisi ehitati, dokumente sõjaväelased, siis päeva edenedes hakkasid seda tegema suvalised linnaelanikud. Astuti juurde, küsiti kes oled ja siis paluti viisakalt mind nendede koos minna lähima territoriaalkaitse (meie mõistes kaitseliit) patrulli poole. Minule see muidugi probleem polnud. Kõik oli alati väga viiisakas ning iga kord läksime sõbralikult lahku. Nad lihtsalt teevad seda, mis on nende kodanikukohus.

Näiteks tegin ühel ristimikul tühja besnsujaama taustal Postimehe Instagrami jaoks lühikest videolugu olukorrast. Sain valmis ja tahtsin ühe restorani tühjale väliterrassile istuda järgmist lugu kirjutama, kui korraga tulid minu juurde lausa neli meest väga otsustaval sammul ja veel otsustavamate nägudega.

«Kes sa oled? Näita dokumente! Ajakirjanik Eestist? Kust meie teame? Miks sa filmisid siin tee ääres? Mida sa filmisid? Tule kaasa, lähme sõjaväelaste juurde!»

Viidigi. Aga ma olin just tulnud nendesamade sõjaväelaste juurest, kuhu mind viidi. Nii et seal läks kiirelt: «Me teame teda, juba kontrollisime tema dokumente. Ta võib minna.»

Väga sõbralikult läksime lahku. Ma austan neid mehi. Nii peabki!

Viimane kord peeti mind kinni juba üsna Podoli - üks kesklinnale lähedane Kiievi rajoon - lähedal. See oli terr-kaitse patrull. Öeldi, et lähme staapi. Hakkasime minema. Üks meestest hakkas rääkima, et tal on Tallinnas klassivend, kes on ühe suure tehase direktor.

«Mis tehase?»

«A teil on ju seal laevaehitustehas.»

«Igor Berman või?»

«Tunned teda?»

«Ei tunne, aga ma tean ta isa Fjodorit, olen kunagi intervjuud teinud.»

«Kõik. Võid minna! Mul on au! Saada Igorile tervisi!»

Eesti väiksus tuleb alati kasuks! Mees veendus, et ma olen tõesti Eestist ja Bermanite nime teadmine veenis teda minu isikus rohkem kui mu akrediteeringud.

Mõned korrad peatasid mind tänaval isegi tädikesed: «Miks sa käid siin fotoaparaadiga? Mida sa tahad siin pildistada? Ee, sõdurid-vägilased, tulge õige siia, kontrollige, mis mees see on!»

Kiievi elanike kaitsetahe on praegu ülim, seda on näha isegi sellistes pisiasjades. See on vapustav.