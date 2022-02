VIDEO JA GALERII ⟩ Ekspresident Porošenko: siin ei võitle me mitte ainult Ukraina, vaid ka Eesti tuleviku nimel

Kuidas teie hinnangul on president Zelenski suutnud senini olukorda hallata?

Ma arvan, et see on absoluutselt vale küsimus. Minu arvates teevad kõik ukrainlased oma parima, et kaitsta meie mulda, meie riiki, meie Euroopa tulevikku ja meie rahvast. Mina teen kõik, mida ma suudan. Tõenäoliselt tema (Zelenski) teeb kõik, mida tema suudab. Kuid praegu on meil kahtlemata vaid üks vaenlane ja see vaenlane on Putin.

Kogu maailm on meie sõbrad. Me peaksime demonstreerima ühtsust - nii ühtsust riigi sees kui ka ühtsust maailmas, et kaitsta meie elusid ja riike, et kaitsta globaalset turvalisust. See on väga tähtis. Ma arvan, et mitte ühelgil Eesti inimesel pole kahtlust, et siin ei võitle me mitte ainult oma riigi ja mulla nimel, vaid ka Eesti tuleviku nimel. Me peame väga lugu Eesti inimeste tugevast ja usaldusväärsest positsioonist Ukraina suveräänsuse osas.

Mõned ärimehed on riigist lahkunud. Mida te neile ütlete?

Mitte midagi. See on igaühe isiklik otsus. Mõned arvavad, et riigi surmaohu ajal on nende koht välismaal. Mõned arvavad, et nende koht on kahe kilomeetri kaugusel Vene vägedest. See on ajalooline moment igaühe jaoks selles riigis. Kõik jäävad mäletama, kuidas sina käitud sel ajahetkel - ja see ei käi mitte ainult sinu, vaid ka su laste- ning lastelaste kohta. «Isa, mida sina tegid Vene agressiooni ajal». Sul peaks olema midagi, millega oma lastele vastata.

Kas teie pojad võitlevad oma riigi eest?

Me, iga viimnegi Ukraina inimene, anname endast maksimumi, mida saame. Siia on viimase 72 tunni jooksul tulnud tuhandeid kiievlasi. Mitte ainult sõdureid, paljudel neist pole mingit militaarkogemust. Ja nad teevad endast parima. See on ääretult oluline töö meie diasporaa jaoks välismaal, see on ääretult oluline töö meie diplomaatide jaoks kogu maailmas. Ukrainal oleks väga keeruline, kui me oleksime üksinda. Seetõttu Euroopa Liidu tugev hääl sanktsioonide, abi, sõjalise toetuse, luureinfo näol on ülioluline meie jaoks.

Palun, palun, palun säilitage ühtsus ning looge kuratlikud tingimused Putini jaoks tema agressiooni eest Ukrainale. See on ainus viis, kuidas agressiooni peatada. Survestage teda vägesid taanduma ning relvarahuks. See on väga oluline meie jaoks. Aitäh solidaarsuse eest.