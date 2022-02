VIDEOINTERVJUU ⟩ Kolme relva omav Kiievi neiu: venelased ei oska sihtida!

Lesja, kogu rahvas on Ukraina poolel. Kuidas Teie siia sattusite?

Saatsin abikaasa sõtta ja ühel hetkel sain aru, et abikaasa on valmis minema, aga mina tahan ka. Haakisin end tema külge ja nüüd tema on territoriaalkaitse rühmas ning mina aitan sellega, kuidas oskan. Räägin vabalt inglise keelt, räägin diplomaatide ja ajakirjanikega, aitan siin staabis ning linnas.

Teil on automaat ka olemas. Kui läheb vaja, kas kasutate?

See on minu isiklik relv. Jah, meil tüdrukud ka oskavad relva kasutada. Mul on kokku kolm relva, kaks neist praegu «kaitsevad» Kiievi põhjaosa. Need on Dragunov SVD-d ja minu lemmik Kalašnikov on minuga.

Kuidas möödus öö?

Möödunud öö oli kõige kergem. Kaks eelmist olid palju halvem. See öö oli enam-vähem normaalne, kuid tegelikult poisid püüdsid diversante Kiievis terve öö jooksul. Neid neutraliseeriti.

Kogu Ukraina on sõjameeleolus?

Õige. Poisid, me peame vastu ja võitleme vastu. Tean, et Balti riigid meid toetavad, aitäh teile selle eest. Nad sulgevad õhuruumi.

Täna öösel sihtisid venelased hüdroelektijaama. See on pais Kiievi lähedal. Kui see oleks pihta saanud, siis Kiiev oleks kümmemeetrilise kõrguse lainega maha pestud. Lisaks ka linnad, mis asuvad allavoolu. See oleks lihtsalt genotsiid. Kümneid või isegi sadu tuhandeid inimesi oleks ära surnud. Pealegi on vaja panna kinni Tšernobõl, sest nad (venelased) tulistavad mööda. Ma ei hakka teile pilte näitame, aga nad ei saa oma sihtmärkidele pihta. Olete vist täna filminud maju Kiievi Žuljanõ lennujaama lähedal. Nad pole saanud lenujaamale pihta, aga elumajadele said. Ja seda vaatama sellele, et nemad ütlevad avalikult, et ei pommita elumaju. Ei ole nii. Kahjuks enamus pommidest lähevadki tsiviilehitistesse ja kannatavad just kohalikud elanikud.

Seega kõige olulisem on praegu - sulgeda õhuruum kasvõi ainult Kiievi ja Tšernobõli lähedal ja teiseks - haakida Venemaa lahti SWIFTist. Öeldi, et viimane, kes on selle otsuse vastu, on Ungari. Ungarlased, palun jätke meelde, et Putin tahab taaselustada Nõukogude Liit. Kunagi olite seal. Kas mäletate Varssavi Pakti? Mulle tundub, et te ei soovi sinna kuuluda. On mul õigus? Me ka ei tahaks seal olla, seega aidake meil piirata SWIFTi.

Lesja, kui kaua veel sõda jätkub?