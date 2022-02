Kommunikatsiooniekspert Venemaa meediast: tegemist ei ole propagandaga, see on relvasüsteem

«See ei ole propaganda, see on relvasüsteem. Venemaa kindralstaap, Venemaa kaitseministeerium ja presidendi administratsioon käsitlevad seda täpselt nii. Avalikku arvamust ei uurita, see luuakse,» ütles Tali ja lisas, et niisuguse relvasüsteemiga soovib Kreml mõjutada sihtkohariigi elanikkonda, kujundada inimmaastikku ja tinistada ära oma elanikkond.

Putini režiimi valeinfo paistab Tali sõnul eriliselt silma selle poolest, et riigijuhid väga kõrgel tasemel valetavad. «Putini valitusel on selle jaoks eraldi termin стратегическая маскировка (strateegiline maskeering), aga tegelikult on see lihtsalt robustne valetamine, mida moodsas maailmas riigijuhtidelt ei oodata,» sõnas Tali.

Ta lisas, et kuivõrd vaba ajakirjandust Venemaal ei ole, siis tasuks olla kriitiline ka väljaannete Novaja Gazeta ja Eho Moskvõ suhtes. Võrreldes muu pildiga tunduvad need olevat vaba ajakirjandust esindavad väljaanded, kuid tegelikult see päris nii ei ole, selgitas Tali.

Saatejuht Neeme Raud uuris Tali käest, kas Venemaa kanalite edastamise lõpetamine aitab. «Kui oled miinipilduja tule all, pead minema varjendisse, panema killuvesti selga, kiivri pähe või üritama vastu lasta. Kui meid rünnatakse ja lõhutakse meie väärtuspõhist ühiskonda ega seal paremat teed ei ole, kui see kõik kinni panna. Seda oleks pidanud varem tegema, aga parem hilja kui mitte kunagi,» ütles Tali.

Info saamiseks soovitab Tali kasutada usaldusväärseid kanaleid ja kontrollida informatsiooni mitmest allikast. «Eesti on harukordselt heas olukorras, sest meie ajakirjandus on väga usaldusväärne.»