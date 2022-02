Tallinna volikogu peab seoses sõjaga Ukrainas erakorralise istungi

Jevgeni Ossinovski sõnul pole rahumeelse ja demokraatliku Ukraina riigi ründamisele mingit õigustust. «Juba tänaseks on Venemaa rünnakus hukkunud sadu tsiviilisikuid, pommitatud on elumaju, lasteaedu ja teisi tsiviilobjekte. Miljonid inimesed otsivad varju metroojaamades või on sunnitud põgenema oma kodudest. Need kuriteod Ukraina riigi ja rahva vastu ei saa jääda ka Eesti pealinna reaktsioonita,» ütles ta.