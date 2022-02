Soome andis loa Eesti haubitsatele, saadab Ukrainasse kuuliveste ja kiivreid

Kaikkonen ütles, et Soome on ühinemas Euroopa Liidu ühise abipaketiga, mis sisaldab ka relvaabi Ukrainale. «On võimalik, et selles saadakse EL-i tasandil otsuseid juba täna õhtul,» lasus ta.

Soome seisukoht on varem olnud, et see ei toimeta sõdivatesse riikidesse relvi. Nüüd on see aga muutunud. «Siin on küsimus selles, et meil on sõda keset Euroopat,» selgitas Soome kaitseminister.