IAEA kutsub kokku erakorralise koosoleku Ukraina kriisi arutamiseks

Peadirektor Rafael Grossi on aktiivselt kontaktis kõigi seotud osapooltega, et tagada Ukraina tuumarajatiste ja -materjalide ohutus.

Ukrainal on neli aktiivset tuumaelektrijaama, aga ka hoidlad tuumajäätmete hoiustamiseks, neist üks Tšornobõlis, kus 1986. aastal leidis aset ajaloo karmim tuumakatastroof ning mis neljapäeval langes Vene vägede kontrolli alla.

Ukraina võimude kohaselt on piirkonnas seejärel kerkinud radiatsioonitase, ent IAEA kohaselt on see jätkuvalt madal ega kujuta endast ohtu.