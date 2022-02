VIDEO ⟩ Ülev hetk: ajakirjanike õhtusöök hotellis lõppes Ukraina hümni laulmisega

«Otsustasime koos teiste väheste siinelajatega koos õhtust süüa ja peale õhtusööki pakkusid ukrainlased, et kõigi võitlejate ning üldse kõigi Ukraina elanike toetuseks laulavad nad meile Ukraina hümni,» kirjeldas Piirsalu.

«Videol esitavadki hotelli elanikud ja hotelli töötajad Ukraina hümni. Nad lootsid, et sellest võiks saada Ukraina elanike hea traditsioon, omamoodi flashmob: laulda õhtuti kõik koos oma kodudes, ükskõik, kus inimesed viibivad oma võitlejate toetuseks Ukraina hümni ning jagada seda sotsiaalmeedias. Et Vene okupandid näeksid: neid ei murra, vaid vastupidi, see kõik läbielatu ainult tugevdab ukrainlaste soovi elada vabade ja sõltumatutena.»