ELi riigid saadavad Kiievi palvel Ukrainasse hävituslennukid

«Me pakume isegi lahingulennukeid. Me ei räägi ainult laskemoonast,» ütles Borrell pressikonverentsil.

«Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles Euroopa Liidule, et nad vajavad selliseid lahingulennukeid, millega Ukraina armee on võimeline opereerima. Mõnel liikmesriigil on selliseid lennukeid,» sõnas Borrell.