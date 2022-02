VIDEO ⟩ Ukraina muusik Luna: see põrgu ei oleks mulle ka kõige hirmsamas unenäos ilmunud

«Meie kodude juures sõidavad praegu Vene vägede tankid. Kuuleme plahvatusi. Oleme lastega pommivarjendis. Meil on suur hirm. Ma väga palun oma kuulajaid jagada seda, mis praegu toimub Ukrainas. Ma väga palun: ärge olge südametud, avage silmad ja saage aru, et teie televiisorist tuleb vaid propagandat,» kutsus ta venemaalasi üles.

Ta kirjutas oma laupäevase postituse alla: «Mul on palju venelastest kuulajaid. Pöördun teie poole! Kolm ööd tagasi alustas Putin sõda Ukraina vastu, pommitatakse minu lapsepõlvelinna, tervet riiki. See, mis toimub meie Kiievis – see põrgu ei oleks mulle ka kõige hirmsamas unenäos ilmunud. Mul ei ole sõnu, et Instagrami story't teha, suurest hirmust ei suuda ma öelda kahte lausetki.»

Ta oli pommivarjendis koos laste, õe ja emaga. «Terve Ukraina on leekides, pommitatakse elumaju, ja teile öeldakse, et seda teeme me endale ise. Aga täielikus diktatuuris elate teie, mitte meie – uskuda seda tähendab uskuda saatanat. Varjendites on koos nälgivad perekonnad, rahata ja ilma sooja riietuseta. Tänavatel lastakse maha süütuid kodanikke.»

Ta palub oma kuulajatel mitte vaikida ja Vene poliitikute propagandale vastu hakata. «Ma palun lõpetada sõda kõigest väest. See on põrgu. Need, kellel on hing ja inimlikkus, ei tohi ega suuda enam vaikida,» kirjutas muusik laupäeval.