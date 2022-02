POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Kiievi lastehaigla ravib Vene sõdurite käe läbi haavata saanud lapsi

Kiievi suurima lastehaigla Ohmatdit (ema ja laste haigla) reanimatsiooniosakonnas võitlesid täna päeval arstid 13-aastase poisi elu eest, keda Vene diversandid olid kaks päeva tagasi Kiievi kesklinna lähistel tulistanud näkku.

Haigla erakorralise meditsiini osakonna ajutine juht Andrei Võssotski rääkis, et poiss toodi haiglasse laupäeva õhtul. Tema sõnul oli üks paljudest Kiievi linna linna tunginud Vene diversandiüksustest rünnanud haiglaga samas rajoonis sõitnud sõiduautot. Kõigepealt tapeti lasuga pähe auto juht ning siis tulistati autos viibinud perekonda. Autos viibis kolm last ja kaks täiskasvanut.

Diversandid tulistasid last näkku

Lastest noorim, kuueaastane poiss, suri verejooksu kätte teel haiglasse, ning 13-aastane poiss sai lasu näkku, täna oli ta siin operatsioonilaual. «Me võitleme tema elu eest,» ütles Võssotski. Kolmas laps, 14-aastane tüdruk sai haavata kätte ning teda opereeriti samuti, kuid tema seisund pole eluohtlik. Hukkunus pois soli tema vend ning raskelt viga saanud poiss tema sugulane.

Samas autos olnud täiskasvanud viidi kuulihaavadega samuti haiglasse.

«Diversandid tulistasid ka kiirabiautot, kes neid haiglasse viisid,» rääkis Võssotski. «Hoolimata sellest, et neil on suured punased ristid, avati kiirabi auto pihta tuli.»

Lastehaigla juht Vladimir Žovnir ütles, et kokku on praegu haiglas neli last, kes on saanud viga Vene armee rünnakutes Kiievis.

Täna hommikul oli haiglas ligi 200 last. Voodikohti on haiglas 700, aga kõik, keda oli võimalik, lasti peale sõja algust, kodusele ravile. Haiglasse jäeti vaid need, keda kodus hoida pole võimalik, ütles Žovnir.

Vähihaiged on palatites, ülejäänud varjendis

Haiglas viibivatest lastest viidi omakorda need, keda on võimalik transportida, haigla pommivarjendisse, kuhu on kitsastesse koridoridesse paigutada seinte äärde voodid, kus siis vanemad koos lastega magavad. Õigemini magavad lapsed, aga vanemad proovivad kuidagi tukkuda voodi ees või siis voodi jalutsis, kui mahub.

Näiteks polnud võimalik pommivarjendisse viia neid vähihaigeid lapsi, kes peavad olema kindlates tingimustes. Nemad peavad kõik õhuhäired üle elama tavapalatites. Õnneks pole seni Kiievis ükski rakett tabanud ühtegi haiglast. Lastehaigla töötajate sõnul on viimastel päevadel haigla hoonetelt avastatud ja eemaldatud seitse sinna spetsiaalse värviga tehtud sihtmärgiorientiiri. See näitab, et Kiievi haiglad on potentsiaalsed sihtmärgid.

Neerupuudulikkuse tõttu lastehaiglasse sattunud kuueaastane Andrei on pommivarjendis lebanud 25. Veebruarist eh teisest sõjapäevast. Tema isa Aleksandr (35) ütles, et tingimused on «sõja ajale vastavad». «Me ei kurda, sest arstid ja õed teevad imelist tööd,» rääkis isa. «Me saame kõigest aru. Me teame, et me võidame igal juhul. Ükskõik, millised on meie kaotused, aga me võidame. Nad veel maksavad selle eest.»

Sellistes tingimustes lebab lastehaigla varjendis 6-aastane Andrei. FOTO: Dmitri Kotjuh

Juthmete küljas lamavale Andreile tehti üle-eelmisel nädalal operatsioon, ta oli kaheksa päeva reanimatsioonis, tuli sealt välja ning sattus pommivarjendisse.

«Muidugi ta vahel mängib telefoniga, aga aa räägin temaga palju elust,» kirjeldas isa, kuidas nad pojaga aega veedavad. «Räägime sellest, mis praegu toimub. Sellest, et ta peab ruttu täiskasvanuks saama ja mõistma, mis toimub. Ta saab kuueaastaselt täiskasvanuks.»