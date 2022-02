POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Poeletid tehti Ukraina pealinnas kiiresti kaubast lagedaks

Kõigil oli üks siht – leida esmalt mõni kauplus ja seejärel loota, et ehk õnnestub midagi tarvilikku hankida. Ükskõik, mida.

Sõjaaja üheks hinnatumaks valuutaks on loomulikult tubakatooted. Kiire pilk eraldi seisvatele tühjadele riiulitele ei sisendanud suitsumeestes esmalt mingisugust optimismi, ent lootusekiir tärkas, kui selgus, et kassas ühe müüjatari selja taga oli veel midagi tagavaraks. Kel jagus paaritunnise kassajärjekorras seismise järel õnne, see sai oma suitsupakid rõõmsalt kätte. Sigarette osteti loomulikult plokkide kaupa.