Peaministrid kutsuvad veebihiiglasi üles tõhustama võitlust sõjapropaganda vastu

«Venemaa valitsus levitab valesid, segadust ja kahtlusi toimuva suhtes ning püüab õõnestada demokraatliku maailma ühtsust. Venemaa valitsus on käivitanud ka massilise desinformatsioonikampaania, et õigustada maailma ja oma inimeste ees sõjalist agressiooni ja varjata selle käigus toime pandud kuritegusid. Kuigi veebiplatvormid on teinud suuri jõupingutusi, et tegeleda Vene valitsuse enneolematu rünnakuga tõe vastu, pole see piisav. Nüüd on aeg tegutseda otsustavalt,» seisab Kaja Kallase, Krišjānis Kariņši, Ingrida Šimonytė ja Mateusz Morawiecki pöördumises.