Relva haaranud Ukraina parlamendliige: Putin on hulluks läinud

«Selline sõjapidamine – rünnakutes saavad kannatada lasteaiad, koolid, haiglad, kiirabitöötajad – on 21. sajandil mõeldamatu. Meie linnade elamurajoonide pihta on tulistatud rakette, see kõik ei mahu mulle lihtsalt pähe. Me ei räägi isegi sellest, kas need rünnakud on aset leidnud juhuslikult või mitte,» kõneles Gerassimov, kes võttis sarnaselt väga paljude teiste poliitikutega kätte relva, et kaitsta riigi pealinna.

Ülemraadas oma erakonna Euroopa Solidaarsus fraktsiooni juhtiva Gerassimovi sõnul räägib Venemaa president Vladimir Putin venekeelse elanikkonna kaitsmisest Ukrainas, kuid seejuures on enim kannatanud just linnad, kus elab kõige rohkem vene keelt kõnelevaid inimesi: Harkiv, Mariupol, Herson.

«Ma järeldan sellest kõigest, et Putin on reaalselt lihtsalt hulluks läinud. Selline inimene ei saa olla riigi president,» lisas Artur Gerassimov. «Kõige huvitavam on, et teda ümbritsevad võimuesindajad teavad seda, aga kardavad talle öelda. Nii, et nendega on kõik – Putin võtab lihtsalt kõik endaga koos hauda kaasa. Õhuliiklus on kõikjal Venemaa lennukitele suletud. Nii, et neil pole enam kuskile isegi põgeneda. Kui, siis võib-olla taigasse.»

Gerassimov lisas, et jälgides kõiki arenguid, pole siiski põhjust nukrutseda. «Iga päev liituvad Ukraina kaitsjatega kümned tuhanded inimesed ja seda Putin ilmselt ei uskunud. Samamoodi avaldavad meile toetust siinsed usutegelased. Mul on tuttavaid õigeusukiriku Moskva patriarhaadis, kes varem kiitsid teda, aga nüüd räägivad: ta on lurjus ja tõbras ning imestavad, kuidas Putin üldse julges niimoodi teha.»