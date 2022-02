Keskerakonna juhatus arvas Jelena Fjodorova liikmete hulgast välja

«Eesti Keskerakonna juhatus otsustas erakonna liikmete hulgast välja arvata Jelena Fjodorova, kelle avalikud sotsiaalmeedia postitused on olnud sõda ja vägivalda õigustavad ning ähvardaval toonil ega lähe kokku Keskerakonna väärtuste ja seisukohtadega.»

Virumaa Teataja kirjutas täna, et Viru-Nigula vallavolikogu endine liige ja endine keskerakondlane Jelena Fjodorova ei varja oma Facebooki kontol Putini-meelsust ja kirjutab muu hulgas: «See on kättemaks. Põhjatuul. Kogu Vene Maailm on võidu ootuses, sest teisiti ei saagi.»