VIDEO ⟩ Svetlana Loboda: minu kodumaal Ukrainas käib täielik sõda

«Ma olen Svetlana Loboda. Ma olen Ukraina lauljanna,» alustas ta enda postituses. Ta märkis, et viimased neli aastat elas ta Venemaal ning töötas nii Venemaal, Ukrainas kui ka mujal maailmas. Nüüd elab ta Euroopas.

«Viimasel viiel päeval on kõige hullem, mis juhtus minu, sugulaste, tuttavate ja sõpradega, kes elavad Ukrainas. Ma ei suuda aru saada, ei tea, mida teha. Ma tahan öelda, et minu kodumaal Ukrainas käib täielik sõda. Inimesi tapetakse, inimesed peavad peitma ennast keldrites, neil ei ole midagi süüa, nendega on lapsed,» nuttis Loboda.

Ta märkis, et paljud üritavad põgeneda kuulide ja rakettide eest. «Mul on Kiievis perekond: minu isa, vennad, vanaemad ja vanaisad. Nad kõik peidavad ennast keldrites, garaažides, metroos, sest me ei saa neid välja viia sealt, kuna see on liialt ohtlik,» lausus lauljanna.

«Ma väga palun teid, neid, kes saavad peatada seda jubedust. Kuna me kõik oleme väikesed inimesed, me ei suuda midagi. Kuid on inimesi, kes usuvad saatusesesse, kes saavad nii teha, et see kõik lõppeks,» rääkis ta.

Ta lisas oma videos, et Ukrainas toimuv on katastroof tervele maailmale ning milleni see kõik viib, on arusaamatu. «Meie elu ripub juuksekarva otsas, meie kõigi elu ripub selle küljes. Aga Ukraina kaotab iga sekundiga inimesi,» rääkis Loboda ja lisas, et kõik inimesed tahavad maailmas rahu. «Minu jälgijate seas on 10 miljonit venelast - ma anun teid kõiki, peatame selle,» lausus Loboda.