Riho Terras: Ukrainale peab NATO uks lahti jääma

«Ukrainlastel on aidanud Putini agressioonile vastu panna nende uskumatu võitlusvaim, millega nad ei seisa ainult oma maa ning rahva, vaid tegelikult ka Euroopa väärtuste ja demokraatia eest,» ütles praegune Euroopa Parlamendi liige Terras.

Terrase sõnul ei tohi praegu üleliia keskenduda küsimusele, kas Balti riigid võivad järgmised Putini nimekirjas olla, sest Balti riigid juba on NATO-s. «NATO on viimastel päevadel hämmastavat ühtsust ning võimekust demonstreerinud ja samuti pole ka Ukraina vastupanu murdunud. Seepärast tulebki keskenduda käesolevale katsumusele ja Ukraina abistamisele,» ütles ta.

«Me peame tagama Ukrainale kõik vajaliku Venemaaga toime tulemiseks. Ukrainal on inimesed olemas, meie peame neile andma varustust, relvi, laskemoona ja finantsabi ning kõige kiiremas korras. Nad on seda juba ammu küsinud ja nüüd on meil olemas valmidus, kuid lubatu peab ka väga ruttu ukrainlaste kätte jõudma,» ütles Terras.