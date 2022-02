Pentagon uurib Putini käsku tuumarelvade kõrgendatud valmisolekuks

Allikas lisas, et samas on raske teada, millised on Putini kavatsused.

«Me ei ole näinud mingeid märke selle kohta, et Valgevene väed oleksid valmis Ukrainasse liikuma ja kindlasti ei ole mingeid märke selle kohta, et nad tegelikult liiguvad või on Ukrainas,» sõnas ametnik. Ametnik ütles ka, et puuduvad tõendid selle kohta, et Venemaa paigutaks Valgevenesse tuumarelvi.