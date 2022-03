OTSEPILT ⟩ Toompeal arutatakse Ukraina sündmuste tõttu julgeolekuolukorda

«Kaitseplaanid on laual kõik, täna viibib ka NATO vägede ülemjuhataja. Kas need plaanid, mis on meil tehtud - kas me peame plaanid üle nüüd vaatama? See töö käib. Teiseks, kuidas Ukrainat aidata laskemoonaga, siis pühapäeva õhtul küsiti otseselt, et kui palju ja millega saab iga konkreetne riik aidata. See on nagu selline riikide tahteavalduse küsimus, kui palju aidatakse Ukrainat,» vastas Laanet.

Henn Põlluaas (EKRE) küsis, miks valitsus ei ole tulnud suuremate summadega täiendava lisaeelarvega tulnud riigikokku ja kuidas Ukraina abi logistiliselt sinna jõuab? «Relvastuse viimise eest vastutab kaitseministeerium. Logistiliselt viiakse ta Poola ja seda, kuidas ta Ukraina sees laialivedu käib, siis seal on selged julgeolekualaseid küsimusi. Samamoodi ka meie ei ütle, et mis kell ja kuupäeval meie viime sinna,» vastas Laanet. «Lähiaegadel on, väga palju sõltub ka sellest, et kui meie spetsialistid on läbi viinud analüüse, et mida on vaja tõsta, siis tuleme teie juurde riigikokku. Täna öelda, et meil oleks x-summat ja siis arutame, et kuhu see läheb. Kui tuleme, siis tuleme konkreetsete asjadega,» lisas Laanet.

Riho Breivel (EKRE) küsis, et me anname Eestis tööd neile, kes siis peaksid Ukrainas rindel olema. «Kiire vastus on see, et meil ei ole õiguslikku alust neid kokku korjata ja Ukrainasse saata. Eks ainukene võimalus on see, et tuleb neile selgitada,» vastas Laanet.